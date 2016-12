NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben es am Ende einer von Kursgewinnen geprägten Woche ruhig angehen lassen. Für den Dow Jones Industrial ging es am Freitag um zuletzt 0,20 Prozent auf 19 891,70 Punkte nach oben. Für die sich damit abzeichnende sechste Gewinnwoche in Folge würde das ein Plus von mehr als einem halben Prozent bedeuten.

Der breiter gefasste S&P 500 trat bei 2261,85 Zählern nahezu auf der Stelle und der technologiewertelastige Nasdaq 100 fiel um 0,22 Prozent auf 4922,415 Punkte nahezu.

Nachdem die US-Währungshüter am Mittwoch im aktuellen Zyklus ihre zweite Zinserhöhung vornahmen und für das kommende Jahr drei weitere in Aussicht stellten, war die nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gestartete Rekordjagd an den US-Märkten ins Stocken geraten. Der Dow Jones schaffte es noch auf eine Bestmarke bei 19 966 Punkten, scheut seither aber vor der Marke von 20 000 Punkten.

Auf Unternehmensseite standen die Aktien von Oracle nach der Vorlage der Zahlen für das vergangene Geschäftsquartal im Fokus. Trotz anspringender Erlöse im Cloud-Geschäft war der Konzernumsatz in etwa stabil geblieben. Der Kurs knickte um 4,71 Prozent ein.

Papiere von Merck & Co gewannen 0,37 Prozent hinzu, nachdem der Pharmakonzern einen Sieg gegen das US-Biotechunternehmen Gilead errungen hatte. Im Streit um Tantiemen für die Hepatitismittel Sovaldi und Harvoni sprach eine Jury dem US-Pharmakonzern am Donnerstag eine Zahlung in Höhe von 2,54 Milliarden Dollar zu. Gilead will jedoch gegen die Entscheidung vorgehen.

Für die Aktien von General Electric ging es um 1,47 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Experten von Bernstein./mis/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

