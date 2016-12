Berlin (ots) - Mit Trumps Nominierung von Friedman wähnen sich die Ultranationalisten um Naftali Bennett einer Annexion der Siedler-Gebiete um einen Schritt näher. Damit wäre das Zwei-Staaten-Modell zur Lösung der Palästina-Frage endgültig vom Tisch. Aus dem Munde Netanjahus klang das Bekenntnis dazu ohnehin halbherzig. Unter Trump kann er ganz darauf verzichten. Eine radikale Kehrtwende der amerikanischen Nahost-Politik bahnt sich an. Umso mehr sind die Europäer gefordert, die Führung in der Vermittlung nicht länger allein den Amerikanern zu überlassen.



