Der Wolfsburger Autokonzern nimmt einen neuen Anlauf in den USA. Mit Geländewagen will Volkswagen nach der Dieselaffäre das Vertrauen bei amerikanischen Kunden zurückgewinnen. Doch noch ist die Affäre nicht ausgestanden.

Volkswagen gibt sich in den USA nicht geschlagen - obwohl die Dieselaffäre dort ihren Anfang genommen hat und obwohl der Wolfsburger Konzern dort den Verkauf von Dieselmodellen komplett eingestellt hat. VW will in den USA einen Neuanfang versuchen und den Dieselskandal schnell vergessen lassen.

"Wir müssen in den USA eine relevante Marke werden", nannte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann am Freitag in Wolfsburg die neue Zielsetzung des Unternehmens. Aktuell kommt die Marke Volkswagen auf der anderen Seite des Atlantiks auf einen Marktanteil von etwa zwei Prozent. Das entspricht in etwa dem Niveau, das der japanische Hersteller Mazda heute in Deutschland erreicht. Wegen der Dieselaffäre ist das Jahr 2016 für VW in den USA nicht sonderlich erfolgreich verlaufen. Die Absatzzahlen sind dort in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent gefallen, das bei einem insgesamt stabilen amerikanischen Automarkt. Innerhalb der Region Nordamerika kann Volkswagen die Einbußen aus den USA durch ein starkes Wachstum in Mexiko einigermaßen ausgleichen.

Stackmann nennt keine konkrete Zahl und keinen Zeitraum, welchen Marktanteil Volkswagen in den nächsten Jahren in den USA erreichen soll. Aber Volkswagen dürfte dort erst wieder einigermaßen zufrieden sein, wenn der Marktanteil in Richtung zehn Prozent gehen sollte. Zum Vergleich: In Deutschland erreicht die Marke auf ihrem Stammmarkt eine Quote von rund 20 Prozent.

Volkswagen will den Aufschwung in den USA vor allem über neue Produkte erreichen. An erster Stelle stehen dabei die sportlichen Geländewagen, die SUV. Die Marke VW hat im Jahr 2017 zwei neue Modelle im Angebot, die speziell auf amerikanische ...

