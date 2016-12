The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2016



ISIN Name



AU000000CWE5 CARNEGIE WAVE EN.

CA68633V1031 ORLA MINING LTD

CA72582B1004 PIVOT TECHNOLOG.SOLUTIONS

DE000A1PHEF0 PACIFIC RETAIL MERCH.JGE

DE000A1TNNL9 PACIFIC RETAIL MERCH.

GB0033872168 ICAP PLC LS-,10

US98372A6064 XG TECHNOLOGY DL-,00001