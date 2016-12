Der TSV 1860 München und der 1. FC Heidenheim haben sich am 17. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Heidenheim griff früh an, kam jedoch nicht zu größeren Chancen.

In der 27. Minute brachte Sascha Mölders dann die Münchener in Führung. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Gastgeber überlegen, doch in der 72. Minute verwandelte Marc Schnatterer einen Elfmeter für Heidenheim. Unterdessen trennten sich Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf mit 0:0, der 1. FC Union Berlin und die Spielvereinigung Greuther Fürth spielten 1:1.