1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund haben sich 15. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:2 unentschieden getrennt. Damit bleibt Hoffenheim in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Nach nur drei Minuten brachte Mark Uth die Hoffenheimer zunächst in Führung. Die Gastgeber machten daraufhin weiter Druck, doch in der 11. Minute sorgte Mario Götze für den Ausgleich. In der 20. Minute schoss Sandro Wagner dann ein weiteres Tor für die Gastgeber. In der 41. Minute sah Marco Reus die gelb-rote Karte, doch trotz der Unterzahl schaffte Dortmund den erneuten Ausgleich: In der 48. Minute traf Pierre-Emerick Aubameyang zum 2:2.

Beide Teams drängten in der Folge auf die Führung, es blieb jedoch beim Unentschieden.