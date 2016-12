KaylaRe verbindet führende Versicherungsmanagement- und Anlageverwaltungsfähigkeiten

Erhebliche Investitionen von Enstar, Hillhouse und Stone Point

Nick Packer als KaylaRes Chief Executive Officer eingesetzt

Enstar und StarStone geben Veränderungen im Management bekannt

HAMILTON, Bermuda, 16. Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) ("Enstar") gab heute die Gründung von KaylaRe Ltd. ("KaylaRe") bekannt, einem Class-4-Rückversicherer mit Sitz in Bermuda, der eine diversifizierte Palette von Spezialrückversicherungen für den globalen Versicherungsmarkt anbietet.

Das Anfangskapital von KaylaRe beträgt 620 Millionen Dollar und wird durch eine Investition von Enstar in Höhe von 300 Millionen Dollar, durch 270 Millionen Dollar aus Fonds von Hillhouse Capital Management Ltd. ("Hillhouse"), einem führenden globalen Investment-Manager mit mehr als 25 Milliarden Dollar gemanagten Vermögenswerten, sowie durch 50 Millionen Dollar aus Fonds von Stone Point Capital LLC ("Stone Point"), einer Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen mit gebundenem Kapital im Gesamtwert von ca. 13 Milliarden Dollar, gedeckt.

KaylaRe zielt darauf ab, durch eine diversifizierte Vermögensallokation und selektives Underwriting überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen über Marktzyklen hinweg zu liefern. KaylaRe hat eine Quotenvereinbarung (35 %) mit StarStone, der global agierenden Underwriting-Tochtergesellschaft von Enstar, sowie Transferverträge für Schaden-Portfolios für gewisse Altgeschäfte mit Enstar abgeschlossen. Mit der Zeit will KaylaRe Haftpflichtversicherungen entwickeln und opportunistisch zeichnen sowie sich an bestimmten zukünftigen Altgeschäften von Enstar beteiligen.

Enstar und Hillhouse werden als exklusive Rückversicherungsmanager bzw. primäre Anlageverwaltungsgesellschaft für KaylaRe agieren. KaylaRe wird auch weitere Anlageverwalter einbeziehen.

In Zusammenhang mit der Gründung von KaylaRe wurde Nick Packer, Mitbegründer von Enstar, als Chief Executive Officer von KaylaRe eingesetzt. Packer bringt nahezu 30 Jahre Branchenkenntnis in das Unternehmen KaylaRe ein. Er ist seit 2001 bei Enstar als Executive Vice President und Joint Chief Operating Officer und seit 2014 bei StarStone als Executive Chairman und Chief Executive Officer tätig. Packer bleibt dem Verwaltungsrat von StarStone als nicht geschäftsführendes Mitglied erhalten.

Dominic Silvester, Chief Executive Officer von Enstar, sagte, "KaylaRe bringt Enstar mit den Partnern Hillhouse und Stone Point zusammen, um einen einzigartigen globalen Rückversicherer zu schaffen. KaylaRe hat das Potenzial für überragende Leistungen und mit Nick Packer eine dynamische und bewährte Führungspersönlichkeit, die wesentlich zum Wachstum und Erfolg von Enstar beigetragen hat. Er hat ein enormes Engagement für unsere Investition in KaylaRe gezeigt und, obwohl er bei Enstar sehr fehlen wird, freue ich mich darauf, eng mit ihm in seiner neuen Rolle zusammenzuarbeiten."

Nick Packer sagte, "KaylaRe ist ein differenzierter Gesamtertragsrückversicherer und es ist für mich eine Ehre, dieses Unternehmen vom ersten Tag an führen zu dürfen. Über Enstar haben wir langfristigen Zugang zu einem hochkarätigen, diversifizierten Portfolio von speziellen Versicherungsrisiken mit geringer Volatilität sowie zur unterstützenden Infrastruktur. Zudem bieten die zusätzlichen Investitionen und die Unterstützung durch Hillhouse und Stone Point für KaylaRe die Möglichkeit, erheblichen Mehrwert für die Aktionäre über Marktzyklen hinweg zu schaffen."

Zusammen mit der Gründung von KaylaRe gibt Enstar auch mehrere Veränderungen im Management mit sofortiger Wirkung bekannt:

Paul O'Shea wurde als President von Enstar und Executive Chairman von StarStone eingesetzt. O'Shea, Mitbegründer von Enstar, war seit 2001 sowohl als Executive Vice President und Joint-Chief Operating Officer als auch als Mitglied des Verwaltungsrats von Enstar tätig, wo er in erster Linie für Fusionen und Übernahmen verantwortlich war.

Orla Gregory wurde zum Chief Operating Officer von Enstar ernannt. Frau Gregory fungierte seit 2015 als Chief Integration Officer. Zuvor war sie Executive Vice President für Fusionen und Übernahmen und bekleidete weitere leitende Positionen während ihrer 13 Jahre bei Enstar.

Paul Brockman und David Atkins übernehmen mehr Verantwortung bei Enstars Versicherungskerngeschäft und Altgeschäftsaktivitäten, darunter die Beaufsichtigung von Ansprüchen, Umwandlungen und abgetretenen Rückversicherungen. Brockman, Chief Executive Officer von Enstar US, trat in das Unternehmen 2012 ein und arbeitete vorher als President und Chief Operating Officer und Head of Commutations von Enstar US. Atkins, Chief Executive Officer, Enstar EU und Global Head of Claims, gehört Enstar seit 2003 an.

Demian Smith wurde zum Group Chief Executive Officer von StarStone ernannt. Smith fungierte zuletzt als CEO von StarStones internationalem Bereich und Chairman von dessen Underwriting Committee. Zudem wurde David Message zum Chief Underwriting Officer von StarStone ernannt.

Silvester sagte, "Ich freue mich, diese Berufungen heute bekannt zu geben, die die robusten Fähigkeiten, vielfältige Branchenerfahrungen und kollektive Stärke von Enstars Führungsteam signalisieren. Ich freue mich darauf, bei unserem Anspruch, Enstar zu weiterem Wachstum und Erfolg zu führen, gemeinsam mit dieser talentierten Gruppe zusammenarbeiten."

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Europa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 75 Unternehmen und Portfolios erworben. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen und die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2BMBx6c_LvExRsabIZwgIl_kWhiq0EiDR44uuYaaxm3uFjtfCq_vO9AnWVTKZ8uIslVDmBwOcI5ykCGVZaOoYzyLQtfFmYvw7u3Gvygdjm0=).

Über KaylaRe

KaylaRe Ltd. ist ein Rückversicherer mit Sitz in Bermuda, der eine diversifizierte Palette von Spezialrückversicherungen für den globalen Versicherungsmarkt anbietet. KaylaRe wurde Dezember 2016 mit einem Startkapital in Höhe von 620 Millionen Dollar gegründet. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der KaylaRe Holdings Ltd und bei der Bermuda Monetary Authority als Class-4-Versicherer registriert. KaylaRes Versicherungsgeschäfte stammen hauptsächlich von Enstar und dessen Tochtergesellschaften. Über Enstar hat KaylaRe langfristigen Zugang zu einem hochkarätigen, diversifizierten Portfolio von speziellen Versicherungsrisiken mit geringer Volatilität sowie zur unterstützenden Infrastruktur. KaylaRes Vermögenswerte werden von einer ausgewählten Gruppe von etablierten globalen Anlageverwaltern verwaltet, darunter Hillhouse Capital Management Ltd.

Über Hillhouse

Hillhouse Capital Management Ltd. ist eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft. Hillhouse wurde 2005 von Lei Zhang gegründet. Das Unternehmen investiert langfristig und verwendet einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Unabhängige proprietäre Recherchen sind der Schlüssel zu den Anlageverfahren des Unternehmens. Hillhouse konzentriert sich auf die Sektoren Konsum, TMT, Industrie und Gesundheit und investiert in Unternehmen aller Eigenkapitalstufen. Hillhouse verwaltet das Kapital von institutionellen Kunden, beispielsweise von Universitätsstiftungen, Stiftungen, staatlichen Vermögensfonds, Renten und Family Offices.

Über Stone Point

Stone Point Capital LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Ausrichtung auf Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hat sechs Private-Equity-Fonds - die Trident Funds - aufgelegt und verwaltet diese mit einem insgesamt gebundenen Kapital von ca. 13 Milliarden Dollar. Stone Point beteiligt sich gezielt in der globalen Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich Investments in Gesellschaften, die ausgelagerte Dienstleistungen für Finanzinstitute erbringen, Banken und Depotstellen, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Versicherungsvertriebe und andere versicherungsbezogene Geschäftstätigkeiten, Spezialdarlehen und andere Kreditmöglichkeiten, Hypothekendienstleister sowie Gesellschaften aus den Bereichen Mitarbeitervergünstigungen und Gesundheitswesen. Weitere Informationen über Stone Point finden Sie unter www.stonepoint.com (http://www.stonepoint.com/).

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" auf dem Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2015 und auf dem Formular 10-Q für das zum 30. September 2016 endende Quartal entnommen werden. Diese Risikofaktoren gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

