Berlin (ots) - Dass der stationäre Einzelhandel, die Läden und Geschäfte also, die ihre Ware nicht im Internet, sondern im Schaufenster präsentieren, vor umwälzenden Veränderungen steht, ist offensichtlich. Doch ebenso offensichtlich ist, dass die Untergangsszenarien, die Wirtschaftsexperten mit dem Aufkommen des Onlinehandels vor rund zehn Jahren vorausgesagt haben, eben auch nicht eingetroffen sind.



Weder sind die weihnachtlich geschmückten Einkaufsstraßen verwaist, noch gibt es nennenswerten Leerstand an Berlins wichtigsten Einzelhandelslagen. Und wenn die Mieten für Ladenflächen stagnieren und die Nachfrage nach großen Verkaufsflächen sinkt, ist das nur gut so.



Endlich haben dann nicht nur die großen Filialisten, die ohnehin in jeder größeren Einkaufsstraße vertreten sind, eine Chance. Und endlich finden sich wieder kleinere, ungewöhnliche Geschäfte, die es eben nicht in jeder Straße und in jedem Einkaufszentrum genauso gibt.



Und mal ehrlich: Die Suche am PC kostet enorm viel Zeit, der oft notwendige Umtausch nervt erheblich und die Rennerei zur nächsten Paketstation, wenn der Abholschein mal wieder im Briefkasten gelandet ist, genauso.



Genau darin liegt die große Chance der Einkaufsstraßen. Sie können jetzt beweisen, dass der Einkauf in ihren Geschäften die bessere Wahl ist: mit gutem Service und einem vielfältigen Angebot.



