Stuttgart (ots) - Der private Konsum hat auch für die Gesellschaft als Ganzes eine wichtige Funktion. Gerade weil Deutschland so abhängig von Exporten ist, braucht das Land unbedingt weitere Standbeine. Denn das deutsche Geschäftsmodell, weit mehr Güter in alle Welt zu verkaufen als aus anderen Ländern zu importieren, stößt international zunehmend auf Widerstand. Der Internationale Währungsfonds macht Deutschlands hohe Überschüsse schon lange mitverantwortlich für die hohen Defizite anderer Euro-Länder; und womöglich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch der künftige US-Präsident Donald Trump die hohen Überschüsse ins Visier nimmt, die Deutschland im Handel mit den USA erzielt.



