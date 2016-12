Düsseldorf (ots) - Die Rechtspopulisten wollen die Demokratie abschaffen, sagte Hardy Krüger der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Das mache ihm Angst, aber aufgeben würde er deshalb nicht. Krüger engagiert sich seit Jahrzehnten gegen rechtsextreme Gewalt. "Ich bin nur ein Deutscher unter vielen", sagte er. "Aber ich hoffe, dass noch viele mehr so denken wie ich."



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621