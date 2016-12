mutares entwickelt Organisation und Governance weiter

DGAP-Ad-hoc: mutares AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Private Equity mutares entwickelt Organisation und Governance weiter

17.12.2016 / 02:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mutares wird in Anbetracht des eingeschlagenen Wachstumskurses seine Governance und Strukturen weiterentwickeln. Dr. Axel Geuer, Co-CEO und Co- Gründer von mutares, wird die strategische Ausrichtung vorantreiben und dafür bei der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat wechseln. Robin Laik wird als CEO das weitere Wachstum der Gruppe managen. Die operative Entwicklung wird von fünf Managing Directors verantwortet. mutares will auf diese Weise die nachhaltige Entwicklung der Gruppe sicherstellen. Die Führung der Gruppe soll von einem erfahrenen Executive Committee geprägt sein, das die größte Stärke der Gruppe - die Diversität über Regionen und Industrien - abbildet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de

17.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

530987 17.12.2016 CET/CEST

ISIN DE000A0SMSH2

AXC0002 2016-12-17/02:54