Ein Problem lösen, so wie ein Designer ein Produkt gestaltet - als Design Thinking setzt sich diese Managementtechnik in Unternehmen durch.

Es könnte die perfekte Bastelstunde werden: Auf einem Tisch liegen Legosteine, bunte Knete, Schere und Papier. Im Konferenzraum des Kölner Gründer-Treffpunktes Startplatz stehen rund 15 Männer und Frauen und blicken nach vorne zu einem Mann mit Drei-Tage-Bart. "Heute lernen wir, Innovation völlig neu zu denken", sagt Matthias Lenssen von der Beratung Innovation Radicals. Also doch kein Bastelvergnügen - sondern Arbeit. Lenssen will den Teilnehmern die Innovationsmethode Design Thinking erklären. Solche Workshops finden inzwischen fast täglich irgendwo in Deutschland statt. "Ohne diese Denkweise in ihrer Firmenkultur zu verinnerlichen, werden es alle Unternehmen künftig schwer haben", bestätigt Ulrich Weinberg, Leiter der 2007 gegründeten HPI School of Design Thinking. Das belegt auch ein Blick auf die Zahlen: In einer Umfrage unter 235 Unternehmen, die bereits mit dieser Methode arbeiten, gaben 69 Prozent an, dass ihre Innovationsprozesse durch Design Thinking effizienter geworden seien.

Aber was steckt dahinter?

"Wie der Name verrät, geht es bei der Methode darum, wie ein Designer an Dinge heranzugehen", sagt Lenssen. Design Thinking wurde schon in den Neunzigerjahren von David Kelley entwickelt, dem Erfinder der ersten Maus für den Mac und Gründer der Designagentur Ideo. Gemeinsam mit ein paar Kollegen rief er 2003 ein eigenes Studienprogramm an der Universität Stanford ins Leben, die sogenannte d.school. Das Ziel: Denkprozesse anders zu gestalten und so neue Produkte zu entwickeln. Doch das ist nicht der einzige Bereich, in dem die Methode helfen kann. An der Stanford-Universität wird Design Thinking in Kursen angewendet, in denen Antworten auf die großen Fragen des Lebens gesucht werden: Sicherheitspolitik, Hunger oder Armut.

Das Geheimrezept ...

