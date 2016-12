Fast jeder Klick schmerzt: Eine Sparkasse quält ihre Kunden mit einer besonders raffinierten Gebühr. Das kann man kaum ernst nehmen.

Es klingt wie ein Aprilscherz zur falschen Jahreszeit: Zwei Cent pro Mausklick soll die Sparkasse Soest ihren Onlinebanking-Kunden berechnen - jedenfalls denen, die sich für ein Kontomodell mit besonders niedriger Fixgebühr entschieden haben.

So wird es für Kunden jedes Mal zur Qual, ihr Internetkonto aufzurufen. Die Ungewissheit darüber, welche Kosten die Klickerei am Ende des Jahres auslöst, dürfte jeden Normalnutzer in den Wahnsinn treiben. Allenfalls masochistisch veranlagte Kunden könnten daran Gefallen finden. Das ist nicht diskriminierend gemeint und soll die Absurdität hinter diesem Konditionengebaren verdeutlichen.

Spötter dürfen die Soester Stilblüte daher ruhig als möglichen Weg in die digitale Zukunft des Bankgeschäfts sehen: Ein Sado-Maso-Studio light, das ...

