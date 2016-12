Lieber Investor,

die Unruhe steigt und viele haben in diesen Tagen das dumpfe Gefühl, dass ihnen die Zeit davonläuft. Nein, an dieser Stelle ist jetzt nicht vom nahen Weihnachtsfest und den letzten Geschenken die Rede, die unbedingt noch besorgt werden müssen. Der Grund der allgemeinen Aufregung ist die Entwicklung der Zinsen. Sie bewegen sich wieder, aber dieses Mal anders als in den letzten Jahren nach oben und nicht nach unten. Die Sparer haben von dieser Veränderung noch nicht viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...