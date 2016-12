In der Wochensicht ist vorne: Verbund 4,48% vor E.ON 1,46%, RWE 1,07%, EVN 0,65% und In der Monatssicht ist vorne: EVN 3,07% vor E.ON 2,1% , Verbund -4,76% , RWE -7,37% und Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Verbund 18,04% (Vorjahr: -22,46 Prozent) im Plus. Dahinter EVN 3,86% (Vorjahr: 5 Prozent) und 0% (Vorjahr: 0 Prozent). E.ON -27% (Vorjahr: -37,08 Prozent) im Minus. Dahinter RWE -3,37% (Vorjahr: -54,35 Prozent) und 0% (Vorjahr: 0 Prozent). Am weitesten über dem MA200: Verbund 7,37% und EVN 5,52%, Am deutlichsten unter dem MA 200: E.ON -17,21% und RWE -14,05%, Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht...

