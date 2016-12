FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern bekommt in den USA nochmals Zeit, um sich mit den Klägern und Behörden über einen Plan zur Entschädigung der rund 80.000 US-Kunden von Drei-Liter-Dieselfahrzeugen zu einigen. VW habe "erhebliche Fortschritte" in den Gesprächen erzielt, hieß es von dem zuständigen Bezirksrichter Charles Breyer in San Francisco. Über das Wochenende würden nun die Gespräche zwischen der beteiligten Aufsichtsbehörde, den Anwälten der Kläger sowie VW weitergeführt, um dem Gericht am Montagmorgen (Ortszeit) das Ergebnis zu präsentieren.

