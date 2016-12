In der Wochensicht ist vorne: SolarWorld 10,53% vor Hanwha Q Cells 6,83%, First Solar 4,68%, SMA Solar 3,31%, JinkoSolar -0,82%, SolarEdge -1,83%, Trina Solar -1,93%, Phoenix Solar -2,22%, Canadian Solar -3,4% und SolarCity -3,63%. In der Monatssicht ist vorne: SMA Solar 14,84% vor JinkoSolar 14,84% , First Solar 5,78% , Canadian Solar 2,69% , SolarEdge -1,11% , Phoenix Solar -2,71% , SolarCity -4,45% , Hanwha Q Cells -5,3% , Trina Solar -5,68% und SolarWorld -17,38% . Weitere Highlights: Hanwha Q Cells ist nun 3 Tage im Plus (13,62% Zuwachs von 7,71 auf 8,76), ebenso SMA Solar 3 Tage im Plus (7,33% Zuwachs von...

