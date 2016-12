Der Ökonom Jens Bastian ist der Meinung, dass die griechische Regierung mit den geplanten und umstrittenen Sonderzahlungen an bedürftige Rentner Spielräume ausloten will. "Hier werden einfach auch Spielräume ausgelotet, wie weit kann man gehen. Manchmal geht allerdings auch dieser Schuss dann nach hinten los", sagte Bastian im "Deutschlandfunk".

Außerdem wolle man mit dem Vorgehen zeigen, "dass die Regierung schon versucht, in bestimmten Bereichen zu sagen, wir sind nicht in allem abhängig von der Zustimmung der Troika, der Kreditgeber". Die Regierung versuche auch der Öffentlichkeit in Griechenland zu zeigen, dass sie noch Handlungsspielräume habe, so der Ökonom weiter.