Ein Zwölfjähriger soll in Ludwigshafen versucht haben, aus islamistischer Überzeugung eine Bombe zu zünden. Experten sind davon nicht unbedingt überrascht. Das Terrororganisationen Kinder rekrutierten, sei "nicht neu".

Einen Tag nach Bekanntwerden des mutmaßlichen Anschlagsversuchs eines Zwölfjährigen in Ludwigshafen sind nach wie vor viele Fragen offen. Es lasse sich nichts Neues sagen, betonte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Samstag in Karlsruhe. Die Behörde hatte am Freitag Ermittlungen wegen des Bombenfundes in der Stadt am Rhein bestätigt. Gegen wen sich diese richten, war weiter offen. Der in Ludwigshafen geborene Junge soll Kontakt zu radikalen Islamisten gehabt haben. Er selbst ist noch strafunmündig.

Fraglich ist auch, wer genau ihn bei seiner angeblichen Tat antrieb. Das Magazin "Focus" hatte unter Berufung auf Justiz- und Sicherheitsbehörden berichtet, nach Erkenntnissen der Ermittler sei der deutsch-irakische Junge stark religiös radikalisiert und könnte von einem unbekannten Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angestiftet worden ...

