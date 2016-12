Von Sarah Kent

LONDON (Dow Jones)--Der britische Öl-Multi BP hat eine der letzten freien Öl-Konzessionen im Nahen Osten gekauft. Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte, zahlte es nach jahrelangen Verhandlungen 2,2 Milliarden Dollar in Aktien für eine Beteiligung von 10 Prozent an dem Betreiber Abu Dhabi Company for Onshore Oil (Adco). Damit wird Abu Dhabi im Gegenzug einer der Großaktionäre bei den Briten. BP erhält für die Laufzeit des Vertrages von 40 Jahren den Zugang zu einem Ölfeld mit einem geschätzten Volumen von 20 bis 30 Milliarden Barrel. Das Ölunternehmen will dort 165.000 Barrel Öleinheiten am Tag fördern.

Dieser Kauf kommt zustande, nachdem sich der Ölpreis nach einer Talfahrt von zwei Jahren auf Grund der Förderbegrenzung der großen erdölproduzierenden Länder, unter ihnen die Vereinigten Arabischen Emirate, jüngst stabilisierte. Die französische Total hatte sich bereits vor einem Jahr für 2,2 Milliarden Dollar eine Konzession in gleicher Höhe gesichert. Zu dieser Zeit wurde der Kauf auf Grund der fallenden Notierungen für Öl als weniger lukrativ eingestuft. In der Zwischenzeit wurden noch kleinere Konzessionen an die japanische Inpex und die südkoreanische GS Energy verkauft.

December 17, 2016 09:40 ET (14:40 GMT)

