RB Leipzig hat am 15. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Mit dem Sieg steht Leipzig zumindest vorläufig wieder auf Platz eins der Tabelle.

Nach einem ruhigen Start in die Partie zogen die Gastgeber deutlich das Tempo an und erarbeiteten sich einige Chancen. In der 41. Minute brachte Timo Werner die Leipziger dann in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich Leipzig dominant, in der 62. Minute traf Willi Orban zum 2:0. Nach dem Treffer verlor die Partie deutlich an Fahrt.

Die weiteren Ergebnisse: FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:1, 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:1, FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0, Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1.