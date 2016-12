Die börsennotierte Corestate kauft der Helaba ihr Geschäft mit geschlossenen Immobilienfonds ab und katapultiert sich in eine neue Liga. Dabei hat er aber mehr das Geschäft mit Groß- als das mit Kleinanlegern im Blick.

Hannover Leasing (HL) war einmal einer der größten Anbieter geschlossener Immobilienfonds für Privatanleger in Deutschland. Wer am Freitag auf der Internetseite von HL nach aktuellen Angeboten suchte, fand unter "Immobilienfonds Inland" die Nachricht: "Derzeit befinden sich aus dem Bereich Immobilien Inland keine Fonds in der Platzierung." Privatanleger können sich zurzeit über HL nur an einem Flugzeugfonds beteiligen, der einen Airbus A380 verleast hat.Das Privatanaleger-Geschäft ist nicht mehr die Rede wert. Reden wird man allerdings über den neuen Eigentümer, den Luxemburger Immobilienvermögensverwalter Corestate Capital Holding, der in Deutschland börsennotiert ist. Die Luxemburger katapultieren mit dem Kauf der Helaba-Tochter ihr verwaltetes Vermögen von rund zwei auf 16 Milliarden Euro. Über den Kaufpreis werden von beiden Seiten keine Angaben gemacht. In Frankfurt wird sehr vage über einen zweistelligen Millionenbetrag spekuliert.

Der Verkauf der HL war absehbar. In Frankfurter Finanzkreisen war es kein Geheimnis, dass die Landesbank mit ihrer 49-Prozent Beteiligung sowie die mit 48 Prozent beteiligte Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft ...

