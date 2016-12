Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, macht die SPD für die lange Regierungsdauer der Bundeskanzlerin verantwortlich. In einem Gespräch mit der "Welt am Sonntag" sagte Wagenknecht: "Merkels Trumpf ist allein die Schwäche der SPD".

Sie sei "unfähig, einen Herausforderer aufzustellen, der glaubwürdig all die Menschen ansprechen kann, die sich eine bessere und gerechtere Politik wünschen". "Stattdessen verkriecht sich die SPD in großen Koalitionen und verteidigt ihre Agenda-Politik, die sich gegen ihre eigenen Wähler gerichtet hat." So dümpele sie bei zwanzig Prozent dahin. "Frau Merkel ist in der komfortablen Situation, dass sie sich aussuchen kann, mit wem sie weiter regiert."