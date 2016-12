Der DAX beendete die 50. Kalenderwoche bei 11404 Punkten. Nach einem Schlusskurs am Freitag vor einer Woche bei 11204 Punkten kletterte der Index in der Woche vom 12. bis 16. Dezember um 1,8 Prozent nach oben. Dabei kamen die Notierungen am Hoch von Dezember letzten Jahres an.

Das zeigte sich zunächst als Hürde. Hiervon gab es auf dem Weg nach oben zuletzt nicht viele. Den Anstieg um rund 1000 Zählern meisterte der deutsche Leitindex ziemlich zügig. Bei elf Handelstagen legte der DAX nur zweimal eine Pause ein, bevor er die eingeschlagene Richtung nach oben fortsetzte. Auch die Zinsanhebung ...

