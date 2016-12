Beim Absturz eines Militärflugzeugs in der indonesischen Provinz Papua sind am Sonntag alle 13 an Bord Menschen ums Leben gekommen. Das Transportflugzeug vom Typ C-130 sei auf dem Weg von der Stadt Timika im Südwesten der Provinz in die weiter westliche gelegene Stadt Wamena gewesen, als der Kontakt zu der Maschine um kurz nach 06:00 Uhr Ortszeit abgebrochen sei, teilte das indonesische Militär mit.

Den Angaben zufolge hatte zum Unglückszeitpunkt schlechtes Wetter geherrscht, die genaue Absturzursache ist allerdings noch unklar.