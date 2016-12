Von den USA bis nach Vietnam, kalt oder heiß: Kaffee ist weltweit beliebt. Deutsche Verbraucher achten jedoch vor allem auf den Preis. Von den globalen Kaffeetrends profitiert das niederrheinische Unternehmen Probat.

Preiskampf um das Lieblingsgetränk der Deutschen oder Renaissance der Kaffeehauskultur? Während viele Verbraucher in Deutschland beim Kauf der aromatischen Bohnen vor allem auf den Cent achten, boomen teure Spezialitäten. Insgesamt muss die Branche im laufenden Jahr bislang jedoch ein Minus verbuchen: In den ersten zehn Monaten ist der Kaffeeumsatz in Deutschland nach Berechnungen des Marktforschungsinstituts Nielsen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zurückgegangen.

Hintergrund ist vor allem der Preisverfall bei traditionellem Röstkaffee, der bisweilen zu Schnäppchenangeboten von wenig mehr als drei Euro für das 500 Gramm-Paket verkauft wird. Mehr als 60 Prozent des Röstkaffees werden über Sonderangebote verkauft. "Gerade der klassische Filterkaffee wird gerne genutzt, um Kunden in die Läden zu locken", berichtet Michael Griess von Nielsen.

Noch im vergangenen Jahr hatte vor allem der Boom bei Kaffeekapseln und bei Espresso für ein deutliches Umsatzplus von 7,1 Prozent gesorgt. Auch künftig rechnet Nielsen mit guten Geschäften bei Spezialitäten. "Wir glauben, dass dieser Trend weiter anhalten wird", sagt Griess. Mit großem Abstand beliebtestes Getränk der Verbraucher ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...