So ist Börse. Der DAX klettert in 10 Handelstagen um exakt 1000 Punkte und der V-DAX New signalisiert extreme Sorglosigkeit. Man muss bis in den Juli 2014 zurückblicken um einen derart niedrigen VDAX zu finden. Daher sorgt eine Nachricht wie diese für kaum Aufsehen. Chinas Zentralbank vergibt Notkredite. Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...