FRANKFURT (Dow Jones)--Air Berlin befindet sich seit längerem in Turbulenzen. Nun deutet sich ein erneuter Wechsel an der Spitze von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft an. Wie die Bild am Sonntag aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll Stefan Pichler als Vorstandsvorsitzender ausscheiden. Nachfolger werde dem Bericht zufolge der Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann. Die Personalie dürfte in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden. Für eine Stellungnahme war bei Air Berlin am Sonntagvormittag niemand zu erreichen.

Pichler war erst seit Februar 2015 im Amt. Er konnte die Trendwende bei der kriselnden Airline nicht erreichen. Angeblich sei Großaktionär Etihad mit ihm unzufrieden gewesen, heißt es in dem Bericht weiter. Der mögliche Nachfolger Winkelmann leitete fast ein Jahrzehnt die Billigfluglinie Germanwings, bevor er 2015 zum Mutterkonzern Lufthansa wechselte. Nach dem Rücktritt von Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold im September 2011 wäre Winkelmann der vierte Vorstandschef in gut fünf Jahren bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft.

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2016 04:42 ET (09:42 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.