Um die Linke in Europa ist es ruhig geworden. Überregional sichtbar ist gut 25 Jahre nach Auflösung der Blöcke nur noch die griechische Syriza von Regierungschef Tsipras. Gregor Gysi will das ändern.

Der neue Vorsitzende der Europäischen Linken, Gregor Gysi, hat seine Parteifreunde aufgerufen, in Europa in die Offensive zu gehen. Die Linke müsse "leidenschaftlicher, rebellischer, aktiver" werden, sagte Gysi am Sonntag in Berlin zum Abschluss eines dreitägigen Kongresses des Zusammenschlusses linker Parteien auf EU-Ebene. Die Linke müsse ein gewichtigerer Faktor in Europa werden.

Man müsse versuchen, die Menschen für die eigenen Ideen zu gewinnen, für ein Europa, das sozial gerechter sei, demokratischer und unbürokratischer sowie antimilitaristischer. Dann könne man sich auch besser gegen ...

