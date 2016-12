Air Berlin PLC: Air Berlin PLC bestellt Thomas Winkelmann als Nachfolger von Stefan Pichler zum neuen Chief Executive Officer

Air Berlin PLC bestellt Thomas Winkelmann als Nachfolger von Stefan Pichler zum neuen Chief Executive Officer

London, 18. Dezember 2016 - Der Board of Directors der Air Berlin PLC hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Thomas Winkelmann mit Wirkung zum 1. Februar 2017 zum künftigen Chief Executive Officer und Mitglied des Board of Directors der Air Berlin PLC bestellt. Thomas Winkelmann ist seit November 2015 Chief Executive Officer des Drehkreuzes München der Deutsche Lufthansa AG. Der derzeitige Chief Executive Officer Stefan Pichler wird zum 1. Februar 2017 auf eigenen Wunsch sein Amt niederlegen und in sein Heimatland Australien zurückkehren. Unter Führung von Stefan Pichler seit Februar 2015 hatte die Air Berlin PLC die Restrukturierung der Air Berlin- Gruppe eingeleitet und beschlossen, 38 Flugzeuge im Wet-Lease an Unternehmen der Deutsche Lufthansa-Gruppe zu vermieten sowie das touristische Geschäft im Kurz- und Mittelstreckenbereich an einen neu zu gründenden Airline-Verbund zwischen der TUI AG und der Etihad Airways- Gruppe zu verkaufen. Die Air Berlin-Gruppe soll zukünftig ca. 75 Flugzeuge mit dem Schwerpunkt Langstreckenverkehr aus den Drehkreuzen Düsseldorf und Berlin betreiben. Thomas Winkelmann wird die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen fortführen.

