Air Berlin bekommt noch einmal einen neuen Chef. Der derzeitige Amtsinhaber Stefan Pichler übergibt die Führung am 1. Februar 2017 an den Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann.

Die in Turbulenzen steckende zweitgrößte deutsche Fluglinie Air Berlin wechselt ihren Chef aus. Stefan Pichler habe sich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, nachdem er zwei Jahre lang an der strategischen Neuausrichtung gearbeitet habe, teilte Air Berlin am Sonntag mit und bestätigte damit Insider-Informationen vom Samstag.

Sein Nachfolger Thomas Winkelmann kommt vom Konkurrenten Lufthansa, wo er mehr als neun Jahre die Billigtochter Germanwings leitete. Zuletzt war er Chef des Lufthansa-Drehkreuzes München.

Pichler wolle nun in seine Heimat Australien zurückkehren, erklärte Air Berlin. Reuters ...

