Nach der Befreiung der Hochburg Sirte in Libyen aus den Händen der Terrormiliz IS hat der Ministerpräsident des Landes das Ende der Militäroperation verkündet. Nach fast acht Monaten der Kämpfe sei mit Sirte die letzte Bastion der Dschihadisten komplett erobert worden, erklärte Premierminister Fajis al-Sarradsch am späten ...

