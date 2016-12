Bei einem Selbstmordanschlag vor einem Militärlager im Jemen sind am Sonntag rund 50 Soldaten ums Leben gekommen. 84 weitere Menschen wurden verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich der jemenitische Ableger des IS.

In der südjemenitischen Hafenstadt Aden sind bei einem Selbstmordanschlag am Sonntag rund 50 Soldaten getötet worden. Zu dem Attentat bekannte sich die radikal-islamische IS-Miliz. Mindestens 60 weitere Soldaten seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Das Attentat ereignete sich, als die Soldaten in der Nähe eines Militärstützpunkts ...

