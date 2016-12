Immer häufiger werden Bahn-Mitarbeiter angegriffen. Jetzt will das Unternehmen in ganz Deutschland Körperkameras dagegen einsetzen. Vor allem an vollen Bahnhöfen, bei Fußballspielen und während Volksfesten.

Die Bahn will Mitarbeiter künftig deutschlandweit mit Körperkameras schützen. Ein Pilotversuch an drei Berliner Bahnhöfen sei bislang erfolgreich verlaufen, teilte die Bahn am Sonntag mit. Demnach seien Mitarbeiter mit Körperkameras kein einziges Mal angegriffen worden. "Wegen des klaren Erfolgs testen wir die Kameras jetzt auch bei Sicherheitskräften in Zügen", sagte DB-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke. Zunächst hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

Ab dem Frühjahr ...

