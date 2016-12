FRANKFURT (Dow Jones)--Die durch eine Krise fliegende Fluggesellschaft Air Berlin wechselt erneut die Spitze aus. Wie das Unternehmen mitteilte, entschied sich der Aufsichtsrat für Thomas Winkelmann, der bereits ab 1. Februar 2017 die Geschicke lenken soll. Winkelmann leitete von September 2006 bis Oktober 2015 die Billigfluglinie Germanwings der Lufthansa. Nach der Ankündigung der Integration von Germanwings in Eurowings wurde Winkelmann Chief Executive Officer des Lufthansa Drehkreuzes München.

Der bisherige CEO der Air Berlin, Stefan Pichler, legt zum 1. Februar 2017 sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Er hatte zwei Jahre lang an der strategischen Neuausrichtung der Unternehmensgruppe gearbeitet. In den vergangenen Jahren hielten sich die Vorstandsvorsitzenden bei der Air Berlin nicht lange. Nach dem Rücktritt von Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold im September 2011 ist Winkelmann bereits der vierte Vorstandschef in gut fünf Jahren. Medien hatten im Vorfeld bereits über einen möglichen Führungswechsel bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft berichtet.

