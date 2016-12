Noch immer kein zweiter US-Vergleich: VW muss wieder nachbessern

SAN FRANCISCO/WOLFSBURG - Am Montag soll Volkswagen in den USA nach erneutem Nachsitzen einen akzeptablen Plan für den womöglich nächsten milliardenschweren Diesel-Vergleich vorlegen. Die bis Weihnachten erhoffte Einigung mit Behörden und Autokäufern zu den großen 3,0-Liter-Motoren der Oberklasse-Tochter Audi musste zuvor weiter aufgeschoben werden. Am Freitag hatte der zuständige Richter Charles Breyer in San Francisco noch keinem von den Parteien vorgeschlagenen Ergebnis zustimmen können. VW bleibt unter Druck.

Ernst Piech: VW im Visier chinesischer Käufer - Wachstum als 'Wahn'

FRANKFURT/WOLFSBURG - Der deutsche Industriegigant Volkswagen als Übernahmeziel von Investoren aus China - Ferdinand-Porsche-Enkel Ernst Piëch hält das für möglich. "Die haben ihre Milliarden schon zusammen, um den Konzern zu kaufen", sagte der 87-jährige Nachkomme des Käfer-Erfinders und frühere VW -Miteigentümer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Er staune über die wirtschaftlichen Leistungen des "semikapitalistischen Landes".

Hendricks stößt mit Fahrverboten für Dieselautos auf Widerstand

BERLIN/MÜNCHEN - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks stößt mit ihrem Vorschlag für Fahrverbote von Dieselautos in Innenstädten auf Widerstand aus Bayern. Die SPD-Politikerin will es vor allem Großstädten ermöglichen, bei kritischen Wetterlagen Dieselfahrzeuge aus ihren Zentren fernzuhalten.

'Sunday Times': Deutsche Bank dürfte Hypotheken-Deal noch unter Obama schaffen

LONDON - Die Deutsche Bank dürfte laut einem Zeitungsbericht in den kommenden Wochen ihren Hypothekenstreit mit den USA beilegen. Es werde erwartet, dass noch vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar eine Übereinkunft erzielt werde, schrieb die "Sunday Times" ohne Quellenangabe. Eine Sprecherin der Deutschen Bank lehnte am Sonntag einen Kommentar dazu ab.

Krisenbank Monte dei Paschi beginnt mit rettender Kapitalerhöhung

SIENA - Die unter faulen Krediten ächzende italienische Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena startet in dieser Woche ihre entscheidende Kapitalerhöhung. Mit den erhofften Milliarden will die Bank vermeiden, dass sie Staatshilfe annehmen muss.

ROUNDUP: Lufthansa-Manager übernimmt Steuer bei Air Berlin

BERLIN/FRANKFURT - Die Fluggesellschaft Air Berlin bekommt in ihrem Überlebenskampf noch einmal einen neuen Chef. Der derzeitige Vorstandschef Stefan Pichler übergibt die Führung von Deutschlands zweitgrößter Fluglinie am 1. Februar an den Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann, wie Air Berlin am Sonntag nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Winkelmann soll den Umbau von Air Berlin weiter vorantreiben.

Iran: Nach Boeing- steht auch Airbus-Geschäft kurz vor dem Abschluss

TEHERAN - Nach dem Milliardenvertrag mit dem US-Flugzeugbauer Boeing steht nach Angaben der iranischen Regierung auch ein großes Geschäft mit Airbus kurz vor dem Abschluss. "In der nächsten Woche werden wir den Airbus-Deal unterzeichnen", sagte Verkehrsminister Abbas Achundi am Sonntag der Nachrichtenagentur IRNA in Teheran. Es geht um 100 Airbus-Maschinen im Wert von 10 Milliarden Dollar (9,56 Mrd Euro).

Airbus droht Verspätung bei modernisiertem Langstreckenjet A330neo

TOULOUSE/LISSABON - Der Flugzeugbauer Airbus steuert bei der Neuauflage seines Langstreckenjets A330 offenbar auf eine Verspätung zu. Das erste Exemplar der A330neo mit sparsameren Triebwerken werde voraussichtlich erst im März 2018 ausgeliefert und damit rund drei Monate später als geplant, sagte der Chef der portugiesischen Fluggesellschaft TAP, Fernando Pinto, am Freitag in Lissabon. TAP hat 14 Exemplare des Jets bestellt und sollte das erste Exemplar eigentlich Ende 2017 erhalten.

ROUNDUP: Daimler glaubt an Verbrennungsmotor

STUTTGART - Trotz der Diskussion über mögliche Verbote wird der Autobauer Daimler weiterhin einen beträchtlichen Entwicklungsaufwand in den Verbrennungsmotor stecken. "Die Verbrennungsmotoren zu früh als alt und schlecht zu bezeichnen, ist einfach zu kurz gesprungen", sagte der scheidende Entwicklungschef Thomas Weber der Deutschen Presse-Agentur. Konzernchef Dieter Zetsche sieht die beschlossene Elektro-Kaufprämie mit gemischten Gefühlen.

IPO: Trivago nach Anlaufschwierigkeiten mit gelungenem US-Börsendebüt

NEW YORK - Das holprige US-Börsendebüt der europäischen Hotel-Suchmaschine Trivago ist am Freitag einigermaßen versöhnlich verlaufen. Die an der Technologiebörse Nasdaq gelisteten Papiere starteten mit 11,20 US-Dollar in den Handel. Zuletzt notierten sie bei 11,66 Dollar und damit 6 Prozent über dem Ausgabepreis von 11 Dollar.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Uber geht auf Konfliktkurs im Streit um Roboterwagen in San Francisco -Chinesische Firma TCL baut künftig Blackberry-Smartphones -Nach schwerem Erdbeben vor Papua-Neuguinea keine Schäden bekannt -SPD verspricht Apothekern mehr Geld für Beratung und Nachtdienst -Autozulieferer Brose kann Umsatz wegen Währungseffekten kaum steigern -ABB rechnet unter Trump mit neuen Aufträgen in den USA -Bahn will Körperkameras bei Mitarbeitern deutschlandweit einsetzen -AMS zieht sich aus Wafer-Fertigungsprojekt mit New York zurück -UBS hofft auf Rückenwind durch US-Zinserhöhung -Wind führte zu Bruchlandung von Facebooks Internet-Drohne -Roche erhält von Ausschuss bedingte Zulassungsempfehlung für Krebsmittel -Britische Flughäfen: Gewerkschaft droht Streiks vor Weihnachten an -Erste innerstädtische Projekte in Deutschland für computergesteuerte Autos -Kartellamt verhängt 2016 über 120 Millionen Euro an Bußgeldern -ROUNDUP: WMF setzt auf langfristiges Engagement aus Frankreich

