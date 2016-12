Regensburg (ots) - Koalitionsbildungen im nächsten Herbst im Bund werden von vielen Unwägbarkeiten bestimmt. Wird die von allen anderen Parteien gemiedene rechtslastige AfD wirklich in den Bundestag kommen? Schafft die fast in der Versenkung verschwundene FDP die Rückkehr? Wahrscheinlich werden die Parteien jeweils ohne klare Koalitionsaussagen in den Wahlkampf gehen. Und der wird ganz sicher hart. Deutschland steht im Herbst 2017 womöglich vor einer Richtungsentscheidung: Weiter so mit Merkel, in welcher Koalition auch immer. Oder mit links in die Zukunft. So oder so wird es spannend.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de