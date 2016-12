WARSCHAU/LONDON (dpa-AFX) - Durch den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens blicken viele polnische Einwanderer in eine ungewisse Zukunft. "Der Brexit hat ihr Sicherheitsgefühl - so wie das aller EU-Bürger, die in England leben und arbeiten - erschüttert", sagte Karolina Boronska-Hryniewiecka vom Polnischen Institut für Internationale Beziehungen (PISM) der Deutschen Presse-Agentur. Rund drei Millionen Migranten leben Schätzungen zufolge in Großbritannien, davon sind mehr als 850 000 Polen.

Eines der Hauptthemen im Brexit-Wahlkampf war die Kontrolle der EU-Einwanderung. Nun müsse die Regierung in London auf dem Gebiet aktiv werden, sagte die Politologin. Doch wer von den Migranten bedenkenlos bleiben darf, steht noch nicht fest. Ohne Freizügigkeit will die EU Großbritannien keinen Zugang zum Binnenmarkt gewähren. Das Kabinett ist in der Frage gespalten. Bislang ist es Premierministerin Theresa May gelungen, sich nicht eindeutig festlegen zu lassen.

Viele Migranten beantragen nun ein dauerhaftes Bleiberecht. Den Antrag können sie nach fünf Jahren Aufenthalt zwar stellen, die Bewilligung ist ihnen aber nicht sicher. Wer beispielsweise eine Zeitlang arbeitslos war, könnte Schwierigkeiten bekommen, wie Boronska-Hryniewiecka sagt: "Es kann sich herausstellen, dass ein Großteil der Menschen, die sich in Sicherheit wähnten, sich doch nicht dafür qualifiziert."/nat/DP/zb

