Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Total SA von 47,70 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr überarbeitete in einer Studie vom Montag mit Blick auf die jüngst vereinbarten Förderkürzungen für die weitere Ölpreisentwicklung. In einem voraussichtlich stabileren Preisumfeld sollten Anleger nun nach Wachstumswerten, einem starken Fördergeschäft und Restrukturierungschancen Ausschau halten. Total gehöre zu jenen Unternehmen, die nach dem bis 2014 anhaltenden Investitionsboom nun vom Produktionsanstieg in den kommenden Jahren profitieren sollten./tav/zb

ISIN: FR0000120271