FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Montag weiter von dem Kurseinbruch zur Mitte vergangener Woche erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,14 Prozent auf 162,26 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,32 Prozent.

Auslöser des jüngsten Kurseinbruchs war die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vom vergangenen Mittwoch und die Aussicht auf eine schnellere geldpolitische Straffung im kommenden Jahr. Auf den scharfen Anstieg der Kapitalmarktzinsen folgte eine Gegenbewegung.

Im weiteren Tagesverlauf könnte am Montag noch die Veröffentlichung des aktuellen Ifo-Geschäftsklimas für Impulse sorgen. Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank, rechnet mit guten Zahlen. "Die deutschen Unternehmen sollten optimistisch in die Zukunft blicken." Am Abend wird sich außerdem Fed-Chefin Janet Yellen zu Wort melden./tos/fbr

