Wien - Griechenlands Aktienmarkt war im November der stärkste unter allen Schwellenländern, wobei vor allem die Bankaktien im Fokus standen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Er habe von verstärkten Spekulationen darauf profitiert, dass die Euro-Finanzminister sich unter Beteiligung des IWF möglicherweise schon recht kurzfristig nun doch endlich zu einer Schuldenreduktion für Griechenland durchringen würden. Der Aktienindex in Athen habe rund 7% zugelegt; bleibe aber seit Jahresbeginn dennoch tief im Minus. (Ausgabe Dezember 2016) (19.12.2016/fc/a/m)

