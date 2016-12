IRW-PRESS: Mineral Hill Industries Ltd.: Mineral Hill Industries - Aktuelle Informationen zur ersten Finanzierungsphase des Unternehmens

Richmond, BC, Kanada - 15. Dezember 2016

Mineral Hill Industries Ltd. (Mineral Hill oder Unternehmen) möchte bekannt geben, dass bis zum heutigen Tag 2,9 Millionen Einheiten der am 5. Dezember 2016 angekündigten Privatplatzierung von bis zu 3.000.000 Wertpapiereinheiten zum Preis von 0,30 $ pro Einheit vollständig gezeichnet wurden. Es ist zu erwarten, dass die bekannt gegebene Privatplatzierung in Kürze geschlossen wird.

Die Privatplatzierung ist die erste Phase der Finanzierung, die in Verbindung mit dem substantiellen Erwerb von 45 % der ausstehenden Aktien der britischen Firma CPS Energy Resources Plc (CPS) durch das Unternehmen eingeleitet wurde. CPS hat eine Optionsvereinbarung mit einem führenden nigerianischen Öl- und Gasunternehmen unterzeichnet und abgeschlossen, um gemeinsam ein Vertragsgebiet in Nigeria zu erschließen, auf dem sich das Projekt OPL 236 befindet (siehe Pressemeldung vom 21. April 2016). Die erste Finanzierungsphase stellt das Anfangskapital für die Betriebstätigkeit des Unternehmens bereit und ist gleichzeitig auch eine Voraussetzung für die abgeschlossene Aktienkaufvereinbarung sowie eine Voraussetzung für die gesicherte zweite Finanzierungsphase, die in Form einer Anleihe begeben wird (siehe dazu auch die letzte Pressemeldung des Unternehmens vom 5. Dezember 2016).

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. US-Bürgern nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.

The Company bemüht sich um das Safe-Harbor-Zertifikat.

