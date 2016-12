E.ON hatte das 23-Jahrestief am 05.12. und ja, Sie lesen richtig. Tiefer stand die Aktie zuletzt 1993. Der Kursgewinn am Nikolaustag brachte die Aktie von 6,064 Euro auf knapp 6,50 Euro und am charttechnischen Widerstand bei 6,51 Euro hat sich E.ON bis zum 14.12. bemüht. Der erste Ausbruch über den Widerstand wurde abgefangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...