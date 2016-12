Zuletzt konnten wir am 23.11. einen Volltreffer mit einem Zertifikatgewinn von 40% in zwei Tagen melden und wir hatten den Abonnenten des RuMaS Express-Service am 22.11. geraten den Gewinn mitzunehmen oder gut abzusichern. Wie man an der Kursentwicklung sieht, war dieser Vorschlag gut, denn die Aktie bewegte sich wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...