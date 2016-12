CPU Softwarehouse AG:

19.12.2016 / 09:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc Meldung

CPU Softwarehouse AG beabsichtigt Erwerb NSG GIS GmbH von CANCOM SE

Augsburg, 19.12.2016

Die CPU Softwarehouse AG beabsichtigt, sämtliche Anteile an der NSG GIS GmbH mit Sitz in Jettingen-Scheppach, eine 100%ige Tochtergesellschaft der CANCOM SE, zu erwerben. Vorstand und Aufsichtsrat der CPU Softwarehouse AG haben dem Erwerb zugestimmt. Das Geschäft der NSG GIS GmbH besteht in der Erbringung von Personaldienstleistungen im IT-Bereich. Die NSG GIS GmbH wird in 2016 voraussichtlich einen Jahresumsatz von ca. EUR 8 Mio. erwirtschaften und beschäftigt derzeit ca. 140 Mitarbeiter. Der Kaufpreis beträgt EUR 1.000.000,00

Mit dieser Investition erweitert die CPU Softwarehouse AG ihre Geschäftstätigkeit im Bereich Dienstleistungen auf die Arbeitnehmerüberlassung im IT-Bereich und fördert damit ihre Wachstumsambitionen im Bereich der Beratungs- und Softwaredienstleistungen.

Für die Zukunft sehen die CPU Softwarehouse AG und der CANCOM Konzern vielfältige Kooperationsmöglichkeiten.

Kontakt: cpu-ag@cpu-ag.com

CPU Softwarehouse AG
August-Wessels-Straße 27
86156 Augsburg
Deutschland
E-Mail: cpu-ag@cpu-ag.com
Internet: www.cpu-ag.com
ISIN: DE000A0WMPN8
WKN: A0WMPN

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München (m:access), Stuttgart; Open Market in Frankfurt

ISIN DE000A0WMPN8

