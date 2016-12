Das europäische Distributionszentrum in Deutschland bearbeitet bis zu 2.000 Sendungen pro Tag

Das europäische Distributionszentrum (EUDC) von Cook Medical mit Sitz in Baesweiler feiert im Dezember 2016 sein fünfjähriges Bestehen. Das EUDC ist das Lager- und Distributionszentrum für Cook Produkte in Europa und die zentrale Versandstelle für den Versand der von Cook Medical produzierten Geräte in alle EMEA-Länder. Beim EUDC sind 85 Mitarbeiter beschäftigt, die täglich rund 2.000 Sendungen abwickeln.

Nach wie vor erweist sich der Standort des EUDC innerhalb der "Blauen Banane", einem der effizientesten Logistikstandorte Europas, als wichtiger Faktor für das Unternehmen, wenn es darum geht, das richtige Produkt rechtzeitig zum richtigen Patienten zu bringen.

Bei seiner Ansprache zur Fünfjahresfeier stellte Pat Burke, Director of Operations, fest:

"Das EUDC hat wesentlich zum globalen Wachstum von Cook Medical beigetragen. Das Zentrum ist das Rückgrat unseres Vertriebsnetzes in der Region EMEA. Seit der Bündelung der Distributionsaktivitäten in Baesweiler ist das Unternehmen in der Lage, potenziell lebensverändernde Geräte in kürzerer Zeit in mehr Länder zu liefern. Wenn zum Beispiel von einem niedergelassenen Arzt oder von einem Krankenhaus aus ein Auftrag in unserem System platziert wurde, werden die Artikel der Bestellung im Distributionszentrum innerhalb weniger Minuten kommissioniert, verpackt, verarbeitet und auf einen LKW-Anhänger geladen, sodass sie bereits früh am folgenden Tag von dem von uns beauftragten Versandunternehmen für die Zustellung abgeholt werden können. Dies alles ist nur möglich dank des engagierten und fleißigen Teams von EUDC."

Uwe Henze, EUDC Manager, geht bei der Veranstaltung auf seine fünfjährige Tätigkeit bei Cook ein:

"Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten 5 Jahren für uns selbst und für Cook erreicht haben. Obwohl unser tägliches Arbeitsumfeld von hoher Auslastung und Schnelllebigkeit geprägt ist, arbeitet das Team sehr hart, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden und Patienten die Geräte, die sie benötigen, so schnell wie möglich erhalten. Ich möchte meine Dankbarkeit für das Engagement meiner Kollegen ausdrücken und ihnen zu ihrem Beitrag zu diesem 5-Jahres-Meilenstein gratulieren."

Die erste Lieferung wurde am 5. Dezember 2011 versendet. Die eigens für diesen Zweck errichtete Anlage übernimmt Lagerungs- und Versandfunktionen für mehrere Cook-Standorte in Europa. Heute umfasst der im EUDC vorgehaltene Lagerbestand etwa 750.000 Einheiten. Die Anlage wurde im Hinblick auf die Energieeffizienz mit Sonnenkollektoren und modernen Dämmstoffen ausgerüstet. Alle Prozesse im Distributionszentrum laufen papierlos ab und bei der Verpackung setzen wir anstelle von Papier Luftkissenfolie für die Polsterung ein.

