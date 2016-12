Düsseldorf - Die Zentralbank der Russischen Föderation hat am Freitag ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei 10,00% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In ihrer anschließenden Erklärung hätten die Notenbanker indes weitere geldpolitische Lockerungen in der ersten Hälfte kommenden Jahres in Aussicht gestellt, sollte sich der dis-inflationäre Trend weiterhin bestätigen. Die jüngsten Daten zur landesweiten Preisentwicklung würden jedenfalls keine Preisgefahren erkennen lassen. Mit Blick auf den anstehenden Präsidentschaftswechsel in den USA würden die Analysten jedoch erst im März 2017 eine Wiederaufnahme des Zinssenkungszyklus erwarten. Bis Ende kommenden Jahres würden die Analysten eine Rücknahme des Schlüsselzinses in mehreren Schritten bis auf 8,00% für möglich halten. (19.12.2016/alc/a/a)

