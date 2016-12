Paris - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Das wichtigste Vorkommnis in diesem Monat sei die trotz gegensätzlicher Prognosen erfolgende Wahl von Donald Trump gewesen, auf die die Finanzmärkte extrem positiv reagiert hätten. Die Steuersenkungen, die Deregulierung der Finanzmärkte und der protektionistisch geprägte Diskurs hätten den Finanzaktien Dynamik verliehen, einen erneuten Anstieg des US-Dollars bewirkt und eine umfangreiche Sektorrotation zu Gunsten der besonders zyklisch geprägten Sektoren (Finanzen, Industrie und Bau) sowie zu Lasten der stark defensiv geprägten Werte mit langer Duration (Unilever/Nestlé bei den Konsumgütern, Konzessionsbetreibern und Telekom) ausgelöst.

Den vollständigen Artikel lesen ...