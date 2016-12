Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen angesichts eines bevorstehenden weiteren Vergleichs im US-Dieselskandal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Diesmal geht es um die großen 3-Liter-Motoren. In den Medien, so Barclays-Analystin Kristina Church in einer Studie vom Montag, kursierten derzeit aber unterschiedliche Annahmen zu den auf den Autobauer zukommenden Kosten./ajx/das

