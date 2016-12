Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta026/19.12.2016/13:30) - 19.12.2016. Mit Ad-hoc Mitteilung vom 19.

Dezember 2016 hat die IMMOFINANZ AG mitgeteilt, die Gespräche bezüglich einer

möglichen Fusion zwischen IMMOFINANZ AG und CA Immobilien Anlagen AG bis zur

Abtrennung ihres Russland Portfolios ruhen zu lassen und den Zeitplan für eine

mögliche Fusion anzupassen.



Nach Mitteilung der IMMOFINANZ AG soll die Abtrennung der russischen

Liegenschaften zeitlich so gestaltet werden, dass im Jahr 2018 die über eine

mögliche Fusion abstimmenden Hauptversammlungen beider Gesellschaften

stattfinden könnten.



Die CA Immobilien Anlagen AG nimmt die Mitteilung über das Ruhen der Gespräche

zur Kenntnis und wird die Zeit weiterhin nutzen, die operativen und

organisatorischen Ziele bestmöglich umzusetzen.



